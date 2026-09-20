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Царьград

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«Водник» разгромлен «Динамо» 3:8 в Кубке России по бенди

«Водник» разгромлен «Динамо» 3:8 в Кубке России по бенди

В матче розыгрыша Кубка России по хоккею с мячом архангельский «Водник» потерпел поражение от столичного «Динамо».

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