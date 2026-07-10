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Ирина Роднина: «Точно не вернусь в фигурное катание в качестве тренера или консультанта. С тренерской работой я закончила»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что не будет возобновлять тренерскую карьеру.

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