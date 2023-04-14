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Байден поручил выяснить, как обвиняемый в утечке получил данные

Байден поручил выяснить, как обвиняемый в утечке получил данные

REUTERS/Kevin Lamarque Президент США Джо Байден поручил разобраться, каким образом вышло так, что обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Даглас Тейшейра имел доступ к большому объему информации.

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