Байден поручил выяснить, как обвиняемый в утечке получил данные

REUTERS/Kevin Lamarque Президент США Джо Байден поручил разобраться, каким образом вышло так, что обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Даглас Тейшейра имел доступ к большому объему информации.