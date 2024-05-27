Тренер "Спартака" Слишкович остался недоволен прошедшим сезоном в РПЛ

Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Владимир Слишкович в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что недоволен итоговым результатом клуба в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии