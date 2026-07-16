Суд рассмотрит иск к YouTube из-за рекламы для подписчиков Premium

На компанию Google подали в суд из-за рекламы во время просмотра YouTube Premium. Авторы иска — жители Калифорнии Уильям Флеминг и Девин Роуз — утверждают, что Google нарушает законы о защите прав потребителей, прерывая потоковое вещание рекламой, хотя в YouTube Premium ее быть не должно.