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Суд рассмотрит иск к YouTube из-за рекламы для подписчиков Premium

Суд рассмотрит иск к YouTube из-за рекламы для подписчиков Premium

На компанию Google подали в суд из-за рекламы во время просмотра YouTube Premium. Авторы иска — жители Калифорнии Уильям Флеминг и Девин Роуз — утверждают, что Google нарушает законы о защите прав потребителей, прерывая потоковое вещание рекламой, хотя в YouTube Premium ее быть не должно.

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