Про что снимали российские сериалы этой весной: киднеппинг, чума и психотерапия в подвале

Суровый спецагент и пугливый хакер борются с суперзлодеями, юрист с алкогольной зависимостью пытается вернуть себе право на материнство, а сомнительный психолог запирает в подвале жертв и их обидчиков ради эксперимента.
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