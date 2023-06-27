Массовое ДТП в Стародубе устроил 19-летний водитель, пострадали 4 подростка

В результате ДТП четыре несовершеннолетних пассажира ВАЗ получили различные травмы: 16-летний (со слов – пристегнут ремнем безопасности) и 14-летний подростки отпущены с рекомендациями обратиться в леченое учреждение по месту жительства, а еще два .