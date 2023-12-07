Grand Theft Auto 6: Лусия и Джейсон в центре событий, когда дата выхода игры Татьяна СергееваСледите за своими пульсами, геймеры, потому что на горизонте маячит нечто великолепное! Grand Theft Auto 6 (GTA 6), долгожданная игра от Rockstar Games, обещает стать настоящим взрывом в мире видеоигр.