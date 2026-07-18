Политика как он...
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Политика как она есть

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Умер журналист Сергей Шолохов, создавший с Курехиным мем «Ленин — гриб»

Умер журналист Сергей Шолохов, создавший с Курехиным мем «Ленин — гриб»

Советский и российский журналист, телеведущий Сергей Шолохов умер в возрасте 67 лет. Дату и место церемонии прощания объявят позже Об этом в субботу, 18 юиля, сообщил его пасынок Всеволод Москвин в социальных сетях.

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