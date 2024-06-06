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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карпин о решении судьи провести матча с ЦСКА в снег: «Возможно, ждут друзья, хочет попасть в баню. Утрирую, чтобы было понятно, какой это бред. Единственный решает. Как это возможно?»

В декабре «Ростов» уступил ЦСКА (0:2) в выездном матче 17-го тура завершившегося сезона Мир РПЛ. Игра проходила в условиях сильного снегопада.

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