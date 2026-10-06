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Живая Кубань

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Нейросети могут выйти из-под контроля и уничтожить человечество: эксперт предупредил о страшном сценарии

Нейросети могут выйти из-под контроля и уничтожить человечество: эксперт предупредил о страшном сценарии

Нейросети могут выйти из-под контроля и уничтожить человечество: эксперт предупредил о страшном сценарииЭксперт Джейкоб Коксон заявил, что если развитие нейросетей пойдёт нынешним курсом, человечество рискует потерять над ними контроль — вплоть до угрозы вымирания.

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