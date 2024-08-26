В союзе дачников рассказали, что можно посадить на огороде в конце лета

Последние дни августа и первые недели сентября принесут с собой жару в европейскую часть России. Для дачников, стремящихся извлечь максимум пользы из своего участка, это время представляется как испытанием, так и возможностью одновременно.
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