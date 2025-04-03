Корветы Балтийского флота провели масштабные учения с боевыми стрельбами

Корветы "Бойкий" и "Стойкий" Балтийского флота провели комплексные учения в Балтийском море. Экипажи отработали морской бой, артиллерийские стрельбы и тренировку против безэкипажных катеров, также совершенствуя навыки противолодочной и противовоздушной обороны.