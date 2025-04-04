Трансляция второй тренировки Гран При Японии Формулы 1

Трансляция второй тренировки Гран При Японии Формулы 1McLarenAUTOSPORT.com.ru, «Вершина автоспорта» и Stanizlavsky приглашают на трансляцию второй части пятничных свободных заездов Гран При Японии, третьего этапа Формулы 1 2024 года.