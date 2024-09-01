Расчёты ударных дронов 4-й ОМСБр и спецназа «Ахмат» уничтожают личный состав 5-й ОШБр ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр.
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Расчёты ударных дронов 4-й ОМСБр и спецназа «Ахмат» уничтожают личный состав 5-й ОШБр ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр.
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