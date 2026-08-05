Сквер на Антона Петрова: как выглядит самая "молодая" зеленая зона Барнаула. Фото

Год назад в Барнауле открыли новый уютный сквер на ул. Антона Петрова, 200. Когда-то местные жители могли только мечтать о красивых пешеходных дорожках и скамейках – на этой территории было множество старых деревьев и мусора.
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