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Алаев о задаче РПЛ: «Стремимся повысить среднюю посещаемость за сезон до 17 тысяч зрителей»

— Нужно ли вообще в условиях финансовых трудностей клубов низших лиг оставлять в регламенте РПЛ пункт, что стадион должен иметь вместимость не менее 10 тысяч зрителей? На примере «Тамбова» мы видели, что это может вообще убить спортивный принцип при переходе из ФНЛ в Премьер-лигу.

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