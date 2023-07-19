Алаев о задаче РПЛ: «Стремимся повысить среднюю посещаемость за сезон до 17 тысяч зрителей»

— Нужно ли вообще в условиях финансовых трудностей клубов низших лиг оставлять в регламенте РПЛ пункт, что стадион должен иметь вместимость не менее 10 тысяч зрителей? На примере «Тамбова» мы видели, что это может вообще убить спортивный принцип при переходе из ФНЛ в Премьер-лигу.
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