Лавров: концепция США «Америка прежде всего» созвучна с лозунгом Гитлера

Переход США к концепции «Америка прежде всего» несёт в себе тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода «Германия превыше всего», написал глава МИД России Сергей Лавров в статье для журнала «Россия в глобальной политике».
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