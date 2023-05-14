Шведская певица Лорин выиграла конкурс Евровидение-2023

Она набрала 583 балла. Фото: Lehtikuva Жюри песенного конкурса Евровидения объявило победителя. 583 балла набрала после совместного голосования профессионального жюри и телезрителей исполнительница из Швеции Loreen (Лорин Талхауи) с песней Tattoo.
Она набрала 583 балла. Фото: Lehtikuva Жюри песенного конкурса Евровидения объявило победителя. 583 балла набрала после совместного голосования профессионального жюри и телезрителей исполнительница из Швеции Loreen (Лорин Талхауи) с песней Tattoo.
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