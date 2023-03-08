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Популярность «правого руля» в России продолжает расти

Популярность «правого руля» в России продолжает расти

﻿﻿Более 30 лет, начиная с 90-х годов прошлого века, большая часть российских автомобилистов уверенно и не без оснований считает, что подержанные праворульные автомобили с внутреннего японского рынка идеальны для отечественного автовладельца.

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