Популярность «правого руля» в России продолжает расти

Более 30 лет, начиная с 90-х годов прошлого века, большая часть российских автомобилистов уверенно и не без оснований считает, что подержанные праворульные автомобили с внутреннего японского рынка идеальны для отечественного автовладельца.
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