Без вести провал: отделом МВД России по Миллеровскому району разыскивается Александр Викторович Муравин

27.10.1967 года рождения, проживающий по адресу: Тарасовский район, хутор Первое Мая, улица Первомайская, 27, который 05 июля 2023 года ушел из дома в неизвестном направлении и по настоящее время его местонахождение не установлено.
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