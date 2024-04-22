В США пришли в ужас от происходящего в ВСУ

REUTERS/Ken Cedeno Западный военно-промышленный комплекс значительно отстает от российского и не может изменить ситуацию в сторону Киева в украинском конфликте, написал экс-сотрудник ЦРУ Брайан Дин Райт в материале для Fox News.
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