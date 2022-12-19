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NASA показало Украину

NASA показало Украину

Американское космическое агентство опубликовало спутниковый снимок Земли, на котором можно увидеть результаты, к которым привёл Украину, как логическое продолжение, майдан в 2014 годуЗапад использовал Украину как изделие N2.

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