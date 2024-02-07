Александр Грозин обратился к Хамитову и Кудайбергенову: «Приходите, и я отправлю вас побитыми на диван пить кумыс»

Российский боец ММА, чемпион лиг Open FC и «Наше дело», экс-претендент на титул AMC Fight Nights Александр Грозин отреагировал на вызовы, брошенные ему представителями Казахстана Куатом Хамитовым и Ильдаром Кудайбергеновым.
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