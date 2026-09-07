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Царьград

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"Апофеоз вечной молодости": Звёзды и блогеры довели мам до ручки. Психологи объяснили "массовое раздевание" в школах

"Апофеоз вечной молодости": Звёзды и блогеры довели мам до ручки. Психологи объяснили "массовое раздевание" в школах

Волнение 1 сентября свойственно всем – и детям, которые идут в школу, и мамам, которые их собирают. Вот только последние несколько перестарались.

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