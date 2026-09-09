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Прихлопнули 40 «ждунов»: бойцы «Центра» уничтожили засаду дронов ВСУ

Прихлопнули 40 «ждунов»: бойцы «Центра» уничтожили засаду дронов ВСУ

Бойцы российской группировки «Центр» уничтожили засаду из более чем 40 вражеских дронов на одной из дорог на добропольском направлении в Донбассе.

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