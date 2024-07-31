Фрида Кало в объективе фотографов: ретро портреты культовой художницы из 1920-х

Главная тема творчества художницы – автопортреты. Сегодня художница Фрида Кало считается одной из самых известных личностей в современном искусстве, и огромный интерес представляет всё, что было с ней связано, в том числе и её фотопортреты.
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