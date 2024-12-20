Петербург плывёт. Снегопады и морозы сменились оттепелью с дождём. На видео реки и озера на проспекте Луначарского, проспекте Энгельса и улице Есенина.
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Петербург плывёт. Снегопады и морозы сменились оттепелью с дождём. На видео реки и озера на проспекте Луначарского, проспекте Энгельса и улице Есенина.