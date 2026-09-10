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«США сбросили бомбы на Японию, их за это в задницу чуть не зацеловали!»: Депутат заявил, что «мы обязаны применить ядерное оружие». Шизофрения?

«США сбросили бомбы на Японию, их за это в задницу чуть не зацеловали!»: Депутат заявил, что «мы обязаны применить ядерное оружие». Шизофрения?

В ходе горячих предвыборных сражений, депутаты и прочие кандидаты становятся не только бесстрашными, но и абсолютно бессмертными.

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