«США сбросили бомбы на Японию, их за это в задницу чуть не зацеловали!»: Депутат заявил, что «мы обязаны применить ядерное оружие». Шизофрения?

В ходе горячих предвыборных сражений, депутаты и прочие кандидаты становятся не только бесстрашными, но и абсолютно бессмертными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Егор 10%
- Егор 10%
- ФСБ задержала рос...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым