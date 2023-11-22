В Северодвинске в рамках малых Ломоносовских чтений наградили лауреатов премии имени великого учёного

52-е чтения собрали представителей научного сообщества, предприятий и организаций города корабелов, а также студентов и школьниковПленарному заседанию и награждению лауреатов премии предшествовала презентация десяти интерактивных площадок — от Севмаша, «Звездочки», «Арктики», «Северного Кванториума», лицея № 17, молодёжного центра, городского краеведческого музея, детской больницы, музколледжа и «Академии будущего».