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Курские новости

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В Курске подросток подобрал и присвоил чужой кошелёк

В Курске подросток подобрал и присвоил чужой кошелёк

Подросток подобрал у магазина кошелек с 60 тысячами рублей и решил присвоить деньги себе. Возбуждено уголовное дело, 18 тысяч рублей уже вернули владельцу.

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