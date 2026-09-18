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Зеленский ввел санкции против бывшей пресс-секретарши, чтобы сорвать ее выступление в Европарламенте

Зеленский ввел санкции против бывшей пресс-секретарши, чтобы сорвать ее выступление в Европарламенте

Офис кокаиниста Зеленского ввёл санкции против его бывшей пресс-секретарши Юлии Мендель после её разоблачительного интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону.

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