Группа «Катюша» встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Одна из девушек также поделилась, что увидела в пункте одного из зрителей предыдущих концертов группы Агентство городских новостей «Москва» сообщает о новом визите артистов в Единый пункт отбора на военную службу по контракту.
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