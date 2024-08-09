РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Группа «Катюша» встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Группа «Катюша» встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Одна из девушек также поделилась, что увидела в пункте одного из зрителей предыдущих концертов группы Агентство городских новостей «Москва» сообщает о новом визите артистов в Единый пункт отбора на военную службу по контракту.

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