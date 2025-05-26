Бундесвер выстраивает логистику для переброски войск НАТО на восток

Бундесвер активно ведёт переговоры с логистическими и транспортными компаниями относительно возможности переброски войск НАТО на восток в случае возникновения военного конфликта, сообщает Handelsblatt, ссылаясь на свои инсайдерские источники, сообщает «ФедералПресс».