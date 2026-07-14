Прострелили ногу и 8 раз выстрелили в голову: Озвучены подробности похищения мирных жителей в Киевской области

Озвучены подробности похищения мирных жителей в Киевской области украинскими солдатами. Прокурор Сергей Мирзоян озвучил подробности похищения и убийства братьев Мосейчуков военными 155-й механизированной бригады по приказу командира Лучанова на суде по его аресту.