Прострелили ногу и 8 раз выстрелили в голову: Озвучены подробности похищения мирных жителей в Киевской области

Озвучены подробности похищения мирных жителей в Киевской области украинскими солдатами. Прокурор Сергей Мирзоян озвучил подробности похищения и убийства братьев Мосейчуков военными 155-й механизированной бригады по приказу командира Лучанова на суде по его аресту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии