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Политика как она есть

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США дважды разбомбили портовую зону в иранском Сирике

США дважды разбомбили портовую зону в иранском Сирике

Американские военные продолжают методично атаковать иранское побережье Ормузского пролива. По информации телеканала Al Manar, ранним утром ВВС США как минимум дважды атаковали город Сирик в провинции Хормозган.

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