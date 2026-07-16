США дважды разбомбили портовую зону в иранском Сирике

Американские военные продолжают методично атаковать иранское побережье Ормузского пролива. По информации телеканала Al Manar, ранним утром ВВС США как минимум дважды атаковали город Сирик в провинции Хормозган.
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