Алла Пугачева без парика посмеялась над прессой, которая распускает о ней слухи

Певица Алла Пугачева наконец-то ответила на слухи о проблемах в своем браке. Светская львица Алена Кравец поделилась с журналистами информацией о том, что, по ее мнению, семейная жизнь примадонны стала источником дискомфорта.
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