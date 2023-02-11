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Шалимов о Дуарте: «Немного суховат для центрального защитника, не хватает мощи. Таварес тягучий, не похож на крайнего защитника»

Шалимов о Дуарте: «Немного суховат для центрального защитника, не хватает мощи. Таварес тягучий, не похож на крайнего защитника»

Игорь Шалимов оценил игру новичков «Спартака» в матче с «Сочи» (2:0). Игра состоялась в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ.

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