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Шарль Леклер: Поворот «Ла Монументаль» в Мадриде станет культовым

Шарль Леклер: Поворот «Ла Монументаль» в Мадриде станет культовым

Шарль Леклер: Поворот «Ла Монументаль» в Мадриде станет культовымОткрытый источникГонщик Ferrari Шарль Леклер считает, что скоростной поворот La Monumental на новой городской трассе Мадринг способен стать одной из главных достопримечательностей календаря Формулы 1.

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