«Лаборатория Касперского»: мошенники атакуют корпоративную почту письмами от имени госведомств

Злоумышленники тщательно копируют оформление официальной переписки и используют домены, похожие на адреса реальных ведомств Злоумышленники начали новую волну рассылок на корпоративные адреса, выдавая себя за представителей государственных ведомств.
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