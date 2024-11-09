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Анатолий Малыхин проиграл титул One в бою с Умаром Кейном

Анатолий Малыхин проиграл титул One в бою с Умаром Кейном

Российский боец Анатолий Малыхин не сумел защитить титул чемпиона ONE FC в тяжелом весе. В рамках турнира ONE 169, который прошел в Бангкоке (Таиланд), судьи присудили поражение россиянину в поединке с представителем Сенегала Омаром Кейном.

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