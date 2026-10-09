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temapenza

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Таинственная пуговица на маковке бейсболки: для чего она нужна и почему военные от нее отказались

Для чего на маковке бейсболки укрепляют пуговицу, однако при всем этом на кепках военных их нет? У в общей сложности этого есть полностью конкретное разъяснение, говорят создатели дзен-канала Caesar.

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