Таинственная пуговица на маковке бейсболки: для чего она нужна и почему военные от нее отказались

Для чего на маковке бейсболки укрепляют пуговицу, однако при всем этом на кепках военных их нет? У в общей сложности этого есть полностью конкретное разъяснение, говорят создатели дзен-канала Caesar.
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