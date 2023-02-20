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Ничушкин забил гол в матче с «Эдмонтоном». У него 10+11 в 27 играх сезона

Ничушкин забил гол в матче с «Эдмонтоном». У него 10+11 в 27 играх сезона

Валерий Ничушкин забил гол в матче НХЛ с «Эдмонтоном» (6:5 ОТ). Теперь на счету нападающего «Колорадо» 21 (10+11) балл в 27 играх сезона.

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