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Царьград

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Суд заменил Портянникову 7 лет тюрьмы на условный срок

Суд заменил Портянникову 7 лет тюрьмы на условный срок

Московский суд заменил Вячеславу Портянникову семилетний срок на условный за посредничество во взяточничестве по делу о некачественных бронежилетах для Минобороны.

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