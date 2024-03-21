Путин примет в Кремле главу РСПП

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу в Кремле с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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