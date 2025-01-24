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Царьград

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Конгресс США рассмотрит возможность третьего срока для Дональда Трампа

Конгресс США рассмотрит возможность третьего срока для Дональда Трампа

В Конгрессе США обсуждается инициатива республиканца Энди Оглза о внесении поправок в Конституцию, позволяющих президенту Дональду Трампу быть избранным на третий срок.

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