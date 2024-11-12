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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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Осенняя романтика: подборка концертов при свечах и под сводами крымских пещер

Осенняя романтика: подборка концертов при свечах и под сводами крымских пещер

22-24 ноября жителей и гостей Крыма приглашают ощутить романтику осени – послушать джаз при мерцании свечей, проникнуться трепетными и страстными мелодиями русского романса, погрузиться в атмосферу кино, а также насладиться дуэтом клавиш и вокала.

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