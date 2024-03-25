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Тренер «Бунедкора»: «Будем просить руководство, чтобы пригласить ЦСКА в Ташкент»

22 марта армейцы победили узбекский клуб (2:1) дома в товарищеской игре. «Матч с ЦСКА был хорошим вызовом для нас.

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