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Док Риверс – о 6 из 21 с игры у Эмбиида: «Просто неудачный матч. Он обычный человек»

Главный тренер «Сиксерс» Док Риверс поддержал центрового Джоэла Эмбиида после поражения от «Бакс» (88:90).

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