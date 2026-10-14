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Царьград

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Постпред России при ООН раскрыл причину отсутствия помощника Генсека

Постпред России при ООН раскрыл причину отсутствия помощника Генсека

Помощник Генсека ООН Клаудиа Фуэнтес Хулио предпочла другое мероприятие вместо участия в неформальном заседании Совета Безопасности по Украине.

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